В Петербурге повар-мигрант избил коллегу из-за салата, мужчина не выжил

В Петербурге повара будут судить за избиение коллеги из-за салата

В Петербурге перед судом предстанет 30-летний иностранец, которого обвиняют в избиении коллеги. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на Бухарестской улице. Как рассказал сам мужчина, работающий поваром, коллега подошел к его рабочему месту и забрал заготовку салата.

«Обвиняемый, возмутившись поступком, предложил ему выйти на улицу и разрешить конфликт», – сообщается в публикации.

В результате, по версии следствия, повар избил знакомого ногой и кулаками, в какой-то момент пострадавший упал на асфальт и получил серьезную травму. Спасти пострадавшего не смогли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Нижнем Новгороде охранники напали на клиенток из-за того, что те стали танцевать на диванах. При этом девушки якобы послушались, но сотрудники все равно стали выгонять их из заведения.

Ранее россиянка избила школьную медсестру, требуя карту сына и удаление данных ребенка из базы.