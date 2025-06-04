На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Петербурге повар-мигрант избил коллегу из-за салата, мужчина не выжил

В Петербурге повара будут судить за избиение коллеги из-за салата
close
Shutterstock

В Петербурге перед судом предстанет 30-летний иностранец, которого обвиняют в избиении коллеги. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на Бухарестской улице. Как рассказал сам мужчина, работающий поваром, коллега подошел к его рабочему месту и забрал заготовку салата.

«Обвиняемый, возмутившись поступком, предложил ему выйти на улицу и разрешить конфликт», – сообщается в публикации.

В результате, по версии следствия, повар избил знакомого ногой и кулаками, в какой-то момент пострадавший упал на асфальт и получил серьезную травму. Спасти пострадавшего не смогли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Нижнем Новгороде охранники напали на клиенток из-за того, что те стали танцевать на диванах. При этом девушки якобы послушались, но сотрудники все равно стали выгонять их из заведения.

Ранее россиянка избила школьную медсестру, требуя карту сына и удаление данных ребенка из базы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами