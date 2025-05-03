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Мастер маникюра напала на коллегу с ножом в салоне

«78.ru»: в Петербурге мастер маникюра избила коллегу и напала на нее с ножом
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Shutterstock

Ссора двух мастеров в салоне красоты в Петербурге едва не закончилась поножовщиной, одна из участниц конфликта напала на коллегу с ножом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в салоне в центре города. Два мастера устроили словесную перепалку, которая быстро переросла в драку. Злоумышленница сначала схватила женщину за волосы, швырнула в нее банку, затем схватила кухонный нож и попыталась ударить ее.

Разнять дерущихся смогли очевидцы. Обратилась ли пострадавшая в правоохранительные органы, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Бурятии мужчина с топором набросился на любовника жены. 52-летний житель Сосново-Озерска распивал спиртные напитки у себя дома в компании сожительницы и своего приятеля. В какой-то момент хозяин дома вышел на улицу, оставив сожительницу и знакомого мужчину наедине. Вернувшись, обвиняемый застал их в кровати. В порыве ревности он схватил топор и несколько раз ударил им соперника по голове и телу. Спасти 35-летнего пострадавшего не удалось.

Ранее пьяный россиянин напал на коллегу на рабочем месте после отказа выйти за него замуж.

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