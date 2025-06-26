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В Японии медведь дважды парализовал работу аэропорта Ямагата

NHK: в Японии аэропорт отменил десять рейсов из-за медведя

В японском аэропорту Ямагата пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу и отменить 10 рейсов из-за медведя. Об этом сообщает телеканал NHK.

Изначально, по данным администрации аэропорта, животное было замечено в 7:00 по местному времени (01:00 мск). Сотрудники аэропорта попытались прогнать животное самостоятельно, но около полудня медведь был вновь замечен в районе взлетно-посадочной полосы.

По информации NHK, в аэропорт вызвали специалистов из местной охотничьей организации. Эксперты установили специальную ловушку и по состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск), медведь в нее не попал. В результате было принято решение закрыть взлетно-посадочную полосу и отменить 10 рейсов.

Телеканал добавил, что уже на следующее утро сотрудники вновь осмотрят территорию аэропорта. Решение о возобновлении полетов будет принято после оценки безопасности.

Газета Yomiuri Shimbun рассказала, что рост медведя составлял около 1,2 метра. Несмотря на то, что животное вскоре покинуло взлетно-посадочную полосу, она была закрыта. Полиция префектуры призывает жителей района быть осторожными.

До этого в Ленинградской области испуганный медведь выбежал на трассу. Очевидцы рассказали, что животное испытало «серьезную паническую атаку», когда вышло из леса в поисках пропитания, но назад медведя не пустил сетчатый забор. На предоставленных кадрах несчастное животное в панике безуспешно пытается прорваться сквозь сетку. Мимо проезжали сотрудники правоохранительных органов, которые сопроводили медведя до разрыва в заборе.

Ранее медведица с медвежонком забрались в дом и съели продукты из холодильника.

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