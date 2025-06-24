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Медведица с медвежонком забрались в дом и съели продукты из холодильника

UPI: в США медведица с медвежонком зашли в чужой дом и обчистили холодильник
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В калифорнийском городке Тахо-Кис камеры видеонаблюдения зафиксировали, как медведица и ее детеныш проникли в дом и съели все продукты из холодильника, пишет UPI.

Животные вошли через переднюю дверь и без промедления направились на кухню. Там они открыли холодильник и провели несколько минут, разбирая его содержимое и пытаясь открыть контейнеры с едой. Во время инцидента в доме не было людей, что, вероятно, помогло избежать тяжелых последствий.

Специалисты отмечают, что подобные случаи все чаще происходят в этом регионе, где дикие животные приближаются к жилым зонам в поисках пищи. Местные власти напоминают жителям и гостям региона о необходимости хранить продукты в безопасных местах и не оставлять двери и окна открытыми, особенно в период активности медведей.

Ранее в США маленькая собака дала отпор забравшемуся в дом «медведю-рецидивисту».

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