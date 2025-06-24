«Словил паническую атаку»: в Ленобласти испуганный медведь попал на видео

В Ленинградской области испуганный медведь выбежал на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Дикий медведь словил серьезную паническую атаку на трассе в Лодейнопольском районе области. Выбежал из леса в поисках пропитания, но назад его не пустила колючая проволока», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь прыгает и не может попасть обратно в лес из-за сетки.

По информации канала, мимо проезжали сотрудники правоохранительных органов, которые сопроводили животное до разрыва в сетке.

До этого в Ростовской области верблюда везли на экскаваторе в вольер к трем самкам. На опубликованных в сети кадрах видно, как люди перевозят верблюда. По информации канала, сотрудникам парка пришлось использовать широкие стропы и грузоподъемный кран. При этом перед транспортировкой верблюду дали успокоительное и надели повязку на глаза.

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