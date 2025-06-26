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Россиянки рассказали, мужчины каких профессий нравятся им больше всего

В России женщины стали чаще отдавать предпочтение мужчинам-врачам
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Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиянок (45%) уже не верят в стереотип о том, что IT-специалист — идеальный кандидат в мужья. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты исследования, проведенного дейтинг-сервисом Mamba. Выяснилось, что все чаще женщины отдают предпочтение представителям интеллигентных профессий, самый завидный жених из которых — врач. В пользу медиков высказались 43% респонденток.

«Врачам поднимают зарплату, хорошо зарабатывают стоматологи. Кроме того, в этой сфере всегда есть карьерный рост и в практическом, и в научном направлении: кандидат или доктор медицинских наук. Женщины ценят статус своих мужей», — отметила в беседе с изданием сваха Валентина Закоцола.

На втором месте оказались предприниматели. Айтишники заняли только третью строчку.

Эксперт по миграционной политике и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов до этого говорил, что на современном рынке труда наблюдаются значительные изменения, связанные с ростом спроса на определенные рабочие специальности, которые ранее не считались высокооплачиваемыми. В ближайшие пять лет, по его словам, высокий доход обещан ряду профессионалов, особенно в области строительства и транспортных услуг, а также производственным рабочим.

Ранее россиянам назвали пять самых распространенных ошибок при выборе профессии.

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