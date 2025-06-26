«Абрау Дюрсо» договорилась о сотрудничестве с «Дедом Морозом»

Группа компаний «Абрау -Дюрсо» заключила соглашение с тематическим парком «Дед Мороз» о стратегическом партнерстве. Документ включает в себя реализацию совместных культурных инициатив, проведение различных мероприятий, развитие инфраструктуры, создание новых зон в парке и многое другое, сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

Соглашение на полях ПЭМФ подписали гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая и гендиректор ООО «Тематический парк «Дед Мороз» Оксана Косаченко. Сотрудничество предполагает развитие туристической и событийной инфраструктуры и реализацию различных креативных проектов в Великом Устюге при поддержке правительства Вологодской области.

В числе прочего планируется проведение новых мероприятий, развитие инфраструктуры для семейного отдыха на территории парка. Кроме того, стороны договорились запустить культурные и просветительские форматы и активно поддерживать проведение событий федерального уровня, которые будут привлекать семьи со всей страны. При этом акцент будет сделан на популяризации российского культурного наследия, а символом станет любимый национальный герой – Дед Мороз.

По словам Косаченко, партнерство с «Абрау-Дюрсо» для парка ассоциируется с новой культурой праздничных мероприятий и переосмыслением традиций. В частности, важно продемонстрировать, что праздники могут быть по-настоящему красивыми, но осознанными, а их главная задача – объединять людей.

«Дед Мороз как национальный герой является символом новой модели — внимательного отношения к себе, к близким, к радости, которая не требует излишества», — пояснила она.

Зарицкая в свою очередь подчеркнула уважение компании к традициям и стремление принести в мир позитив и вдохновение.

«Уверена, что творческая синергия наших команд воплотится в яркие инициативы и совместные проекты», — добавила она.

Реализоваться все инициативы будут при поддержке региональных властей, что соответствует курсу региона на продвижение традиций и уникальной культурной идентичности.

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