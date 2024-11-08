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В «Абрау-Дюрсо» сообщили, что не повысят цены на игристое вино до конца года

В «Абрау-Дюрсо» заявили, что не планируют повышать цены на игристое вино

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Depositphotos

Один из главных производителей игристых вин в России — группа компаний «Абрау-Дюрсо» — не будет повышать цены на игристое вино до конца 2024 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент группы компаний Павел Титов в ходе Российского винодельческого форума.

«Цены до конца года у нас, скорее всего, не изменятся, с отгрузками тоже все в порядке. Новый год с игристым настроением состоится», — заявил он.

Титов отметил, что компания увеличит объемы производства из-за увеличения спроса на российское вино. Президент группы компаний добавил, что плохие погодные условия не повлияли на количество продукта, потому что производитель использовал закупленное и собственное сырье. Кроме того, в ближайшее время компания планирует нарастить экспортные продажи до 2 млн бутылок в 2025 году. Основным рыночным потоком был выбран Китай.

В октябре заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что в повышении пошлин на вино из недружественных стран на 50% нет необходимости. Замглавы ведомства указал на заметное сокращение поставок импортных напитков на российский рынок. Так, по итогам июля — сентября импорт упал практически на 40% по сравнению со вторым кварталом, отметил он.

Ранее российский губернатор назвал «либеральным» запрет продавать алкоголь 22 часа в сутки.

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