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В Роскачестве рассказали, где на кухне скапливается больше всего бактерий

Специалист Роскачества Хрипко: на разделочных досках скапливается много бактерий
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Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Разделочные доски, особенно из-под сырого мяса и рыбы, могут представлять опасность, поскольку на их поверхностях обитает большое количество бактерий. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.

«Также стоит почаще мыть дренажные отверстия в раковине, поскольку в них скапливаются остатки еды, а значит, являются активным источником микробов», — отметила специалист.

Она призвала обращать внимание и на ручки холодильника. Их не принято часто мыть, однако люди регулярно трогают их руками, а затем берут продукты, и наоборот.

До этого Хрипко предупреждала, что кухонные губки необходимо менять не реже одного раза в 10 дней. По ее словам, болезнетворные микроорганизмы могут попасть на губку с раковины, в которой моют мясо, овощи и фрукты, с немытых рук, а также со столешницы, на которой стоял пакет, принесенный с улицы.

Ранее россиянам напомнили об опасных компонентах в бытовой химии.

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