Россиянам рассказали, как часто нужно менять кухонные губки

В кухонных губках могут скапливаться болезнетворные микроорганизмы, поэтому менять их необходимо не реже одного раза в 10 дней. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила эксперт Роскачества Екатерина Хрипко. Речь идет о сальмонеллах, листериях, кишечной палочке и других, более опасных бактериях, пояснила специалист.

По ее словам, микроорганизмы могут попасть на губку с раковины, в которой моют мясо, овощи и фрукты, с немытых рук, а также со столешницы, на которой стоял пакет, принесенный с улицы.

«Для начала стоит мыть руки перед использованием губки. Также лучше использовать разные губки для разделочных досок, раковины и столешницы. Кроме того, надо смывать с губки средства для мытья посуды», — посоветовала Хрипко.

Она добавила, что губку можно заменить на специальную пластиковую щетку, которую проще мыть.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого напомнил об опасных компонентах в бытовой химии.

По его словам, средства, которые сегодня широко используются дома при уборке, содержат самые разные химические соединения, иногда — не такие уж безобидные для здоровья человека. Особенно осторожными при использовании чистящих гелей и порошков следует быть людям с заболеваниями кожных покровов, органов дыхания и аллергикам.

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