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Общество
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В Подмосковье женщина дала пощечину ребенку, обидевшему ее сына

РЕН ТВ: в Новых Ватутинках женщина ударила ребенка на детской площадке из-за мяча

В Подмосковье в районе Новые Ватутинки женщина ударила ребенка, вступившись за своего сына. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на слова родителей пострадавшего.

По словам матери пострадавшего мальчика, инцидент произошел после того, как на площадку прибежал неизвестный мальчик, забрал мяч и попытался убежать.

«Они бегали, кричали «Верни мой мяч», он не возвращал. Вел себя неадекватно, агрессивно, он вообще не с нашего двора. Они потом догнали его и начали спрашивать, почему тот берет чужие вещи», — заявила женщина.

Она добавила, что вчетвером его никто не бил, они просто «отстаивали свое имущество». Мальчик, у которого украли мяч, пожаловался своей маме о случившемся и она начала разбираться с другими детьми.

На опубликованных каналом кадрах можно заметить, как женщина дает пощечину одному из ребят, ругает всех и обвиняет в избиении сына. Одна из мам на детской площадке попыталась вступиться за детей, однако разъяренную женщину ничего не остановило.

Отец пострадавшего заявил, что теперь ищет женщину, которая устроила «самосуд над ребенком», чтобы поговорить с ней лично.

Ранее мигрантка ударила чужого ребенка на детской площадке в Подмосковье.

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