Варламов удивился яйцам за четыре доллара в русском магазине в Аргентине

Блогер Варламов в русском магазине в Аргентине обнаружил яйца за четыре доллара

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) посетил магазин органических продуктов в Аргентине и обнаружил, что яйца в нем стоят четыре доллара. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

В своей поездке в Аргентину блогер заглянул в продуктовый магазин, которым управляют эмигранты из России. Хозяева провели блогеру небольшую экскурсию по своему предприятию.

На прилавке с яйцами Варламов обнаружил, что цена шести куриных яиц в этом магазине составляет четыре доллара (около 300 рублей).

«Вы вообще с ума сошли?» — заявил он, увидев ценник на упаковке.

Незадолго до этого блогер рассказал о высоких ценах на яйца в Нью-Йорке, где дюжину яиц можно приобрести за сумму от 10 до 13 долларов (примерно от 800 до 1000 рублей).

В свою очередь цены на яйца в России могут стабилизироваться во второй половине 2025 года. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, стоимость этой продукции остается низкой на фоне избытка продукции крупных хозяйств, что указывает на надвигающуюся «ценовую войну».

Ранее в РФ сообщили о резком падении цен на яйца.