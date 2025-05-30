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Главу диаспоры лишили гражданства РФ после слов о мигрантах

На Камчатке главу мигрантской диаспоры Курманбекову лишили гражданства России
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Сергей Батурин/РИА Новости

На Камчатке главу мигрантской диаспоры Нуру Курманбекову лишили российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Царьград».

В публикации говорится, что женщина получила российский паспорт в 2020 году.

«На Камчатке она возглавляла местную общественную организацию национально-культурной автономии киргизов «Мекендештер», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что будучи гражданкой РФ она приезжала на конференции в Киргизию и рассказывала там про «угнетение киргизов в России». В своих выступлениях Курманбекова говорила, что ее соотечественники в России становятся жертвами схем мошенников, в результате чего оказываются за решеткой, попавшись с наркотиками, при незаконном пересечении государственной границы и подделке регистрации.

По данным силовиков, женщина не оказывала содействия в расследовании различных преступлений, совершаемых мигрантами. Кроме того, она часто высказывалась в негативном ключе о стране, пользуясь льготами, например как многодетная мать.

На данный момент у Курманбековой изъяли паспорт и запретили въезд в Россию на пять лет. Женщина пытается обжаловать это решение через суд.

До этого сообщалось, что в Москве мигрантки набросились на водителя из-за того, что он не пропустил их на дороге. Девушки вылили на автомобиль кофе, потом выскочили и начали бить по машине ногами.

Ранее депутат назвал регион России исторической родиной мигрантов.

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