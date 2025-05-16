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Россиянам рассказали, как убрать неприятный запах с дивана в домашних условиях

Pravda.Ru: сода поможет убрать неприятный запах с дивана
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Shutterstock

Пищевая сода поможет устранить неприятный запах с дивана в домашних условиях. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, она поможет нейтрализовать неприятные запахи, а также плесень. Для этого нужно распределить соду по поверхности дивана, оставить минимум на час, а после — удалить с помощью пылесоса. Для более быстрого результата можно использовать смесь уксуса с кондиционером для белья. Перед применением стоит протестировать средство на незаметном участке дивана, чтобы исключить риск появления пятен.

«Чтобы быстро освежить обивку без полноценной уборки, отлично работает метод с теплой тряпкой. Достаточно слегка увлажнить ткань, добавить пару капель ароматической эссенции и аккуратно протереть диван. Тепло помогает аромату раскрыться, а ткань при этом не промокает», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что раствор из средства для мытья посуды или мягкого чистящего средства и воды поможет очистить диван от пыли, грязи и посторонних запахов. По их словам, в нем нужно смочить чистую тряпку, после чего обернуть ею крышку от кастрюли и протереть поверхность.

Ранее россиянам назвали простой способ для удаления жирных пятен на кухне.

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