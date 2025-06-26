Российский восьмиклассник «спасал» деньги родителей и перевел мошенникам 4 млн рублей

В Уфе восьмиклассник стал жертвой мошенников: аферисты под разными предлогами убедили юношу перевести им несколько миллионов рублей, которые принадлежали его семье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Башкортостан.

В полицию о факте мошенничества заявил 36-летний отец подростка. Мужчина рассказал, что в течение пяти дней его сын выполнял указания неизвестных. Со школьником связывались незнакомцы, которые представлялись работниками поликлиники, сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга. Обманщики запугали восьмиклассника сообщением о переводе средств его родителей на иностранные счета и убедили совершить несколько банковских операций, в результате которых его семья лишилась четырех миллионов рублей.

Как только отец подростка узнал об обмане, он немедленно обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Кузбассе подросток помог мошенникам похитить у родителей 3 млн рублей.