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Общество
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Российский подросток помог мошенникам похитить у родителей 3 млн рублей

В Кузбассе школьник отдал мошенникам 3 млн рублей, которые накопили родители
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David Pereiras/Shutterstock/FOTODOM

В Прокопьевске 15-летний подросток «помог» мошенникам похитить у своих родителей все сбережения. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Неизвестные связались со школьником в одном из мессенджеров. Аферисты представились сотрудниками надзорного ведомства и сообщили, что мальчику нужно провести инвентаризацию имевшихся дома наличных.

Подросток поверил звонившему и спустя несколько часов передал водителю такси найденные в родительском сейфе 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро, на следующий день школьник через банкомат снова перевел крупную сумму злоумышленникам.

Пропажу средств обнаружил отец мальчика, мужчина обратился в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьник стал жертвой мошенников, познакомившись с девочкой. Мальчик написал понравившейся девочке, анкету которой нашел в одном из сообществ для знакомств. Спустя некоторое время общения «школьница» прислала видео с мужчиной в военной форме, остальные сообщения и аккаунт были удалены. Позже с мальчиком связался «сотрудник ФСБ», после — «работник налоговой службы». Неизвестные убедили пострадавшего в том, что его родители якобы могли финансировать «вражеское государство» и потребовали на проверку деньги, которые хранились в квартире.

Ранее на Кубани пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей после звонка из «ФСБ».

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