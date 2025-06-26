В парке «Тайган» рассказали о состоянии директора парка после нападения льва

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от льва, резко идет на поправку. Об этом сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина в Telegram-канале.

«У нас хорошие новости. Олегу Алексеевичу (Зубкову – прим. ред.) с каждым днем становится все лучше и лучше. Он резко пошел на поправку», — заявила она.

Пресс-секретарь выразила помощь докторам. После последней операции ему стало значительно легче. По словам Алексагиной, Зубков уже нагружает себя умственной работой.

22 июня в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Его госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Позднее сообщалось, что крымские следователи проверят информацию о массовых нарушениях в сафари-парке «Тайган».

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.