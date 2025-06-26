На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В парке «Тайган» рассказали о состоянии директора парка после нападения льва

Алексагина: владелец сафари-парка Тайган Олег Зубков резко пошел на поправку
close
«Mash на волне»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Mash на волне»

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от льва, резко идет на поправку. Об этом сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина в Telegram-канале.

«У нас хорошие новости. Олегу Алексеевичу (Зубкову – прим. ред.) с каждым днем становится все лучше и лучше. Он резко пошел на поправку», — заявила она.

Пресс-секретарь выразила помощь докторам. После последней операции ему стало значительно легче. По словам Алексагиной, Зубков уже нагружает себя умственной работой.

22 июня в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Его госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Позднее сообщалось, что крымские следователи проверят информацию о массовых нарушениях в сафари-парке «Тайган».

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами