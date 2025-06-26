Стала известна реакция университета на ситуацию с пошутившими про Рогозина КВНщиками

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) ЛЭТИ, студенты и выпускники которого входят в состав команды КВН «Негоден», пошутившей про диссертацию Дмитрия Рогозина, не видит оснований для санкций в отношении квнщиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу образовательной организации.

«Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ» не видит оснований для применения каких-либо мер дисциплинарного воздействия по отношению к участникам команды КВН «Негоден»», — заявил представитель университета, добавив, что команда не является структурным подразделением вуза.

Собеседник издания подчеркнул, что не стоит подменять мнение администрации учреждения мнением команды.

Также в университете отметили, что Центр культурно-воспитательной работы университета, который курирует команду КВН, не считает шутку оскорбительной или неудачной.

Шутка, вызвавшая общественный резонанс после реакции на нее Дмитрия Рогозина, прозвучала в четвертьфинале Высшей лиги КВН 14 июня. В сценке космонавт решил полететь в космос, но передумал, когда ему призналась в любви «самая красивая девушка в классе». Командир попытался отговорить коллегу от такого решения словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

Сценка встретила резкую критику Дмитрия Рогозина: он назвал ее неудачной, а также сообщил в Telegram-канале, что «парней уже ждут в военкомате» и пригрозил отправить их на СВО. Позднее, после реакции общественности на его пост, он заверил, что «два шутника из КВН не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости».

Ранее Собчак осудила Рогозина после угроз отправить КВНщиков на передовую.