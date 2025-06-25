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Собчак осудила Рогозина после угроз отправить КВНщиков на фронт

Телеведущая Собчак отметила, что Пельш и Запашный посмеялись над шуткой про Рогозина
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале бывшего генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за угрозы КВНщикам.

Рогозин пригрозил отправить на СВО комиков, которые пошутили про него на сцене КВН.

«А почему Дмитрий Олегович Рогозин каким-то пацанам фронтом грозит? Он не может не знать, что всё это показывают в записи, а крамольные шутки вырезают. Значит, смеяться можно, и «наверху» считают это допустимым», — заявила Собчак.

Журналистка отметила, что над шуткой также посмеялся телеведущий Валдис Пельш и дрессировщик Эдгард Запашный.

«А еще там Пельш и Запашный над этой шуткой смеются. Или это другое? Очень неудачно выступил, в общем. Мускулами надо в других местах играть», — отметила телеведущая.

В номере астронавт собирался полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка. Она призналась ему в любви, что заставило молодого человека усомниться в своем решении. Командир решил привести его в чувства словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

Ранее Талызина раскрыла в последнем интервью, что пережила предательство внучки.

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