Собчак осудила Рогозина после угроз отправить КВНщиков на фронт

Телеведущая Собчак отметила, что Пельш и Запашный посмеялись над шуткой про Рогозина

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале бывшего генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за угрозы КВНщикам.

Рогозин пригрозил отправить на СВО комиков, которые пошутили про него на сцене КВН.

«А почему Дмитрий Олегович Рогозин каким-то пацанам фронтом грозит? Он не может не знать, что всё это показывают в записи, а крамольные шутки вырезают. Значит, смеяться можно, и «наверху» считают это допустимым», — заявила Собчак.

Журналистка отметила, что над шуткой также посмеялся телеведущий Валдис Пельш и дрессировщик Эдгард Запашный.

«А еще там Пельш и Запашный над этой шуткой смеются. Или это другое? Очень неудачно выступил, в общем. Мускулами надо в других местах играть», — отметила телеведущая.

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