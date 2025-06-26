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Супруги из Тюменской области потеряли около 118 миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионеры из Тюменской области потеряли 118 млн рублей в мошеннической схеме
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Depositphotos

Супруги-пенсионеры из Тюменской области потеряли около 118 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в УМВД России по Республике Башкортостан.

В мае с 60-летним мужчиной связался неизвестный, который представился его бывшим руководителем и сообщил о некой проверке, которую якобы ведет ФСБ. Далее пенсионер узнал от «сотрудника правоохранительных органов», что его банковским завладели злоумышленники. В подтверждение своих слов аферист продемонстрировал поддельный документ от Росфинмониторинга.

В течение месяца мужчина снял со своих счетов и перевел через банкоматы более 118 млн рублей. Получив эту сумму, мошенники не остановились, вновь вышли на связь и убедили тюменца, что теперь под угрозой находится счет его жены. Когда супруги попытались обналичить еще 22 млн рублей, чтобы затем перевести их на «безопасный счет», сотрудники банка в башкирском городе Учалы заметили необычное поведение клиентов и вызвали полицию.

Деньги были спасены, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее воронежские мошенники получили 43 млн рублей фальшивыми купюрами и попались.

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