Воронежские мошенники получили 43 млн рублей фальшивыми купюрами и попались

В Воронежской области будут судить аферистов, обещавших помочь с уголовным делом

В Воронежской области будут судить двоих мошенников, которые получили 43 млн рублей фальшивыми купюрами и попались. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло с февраля по март текущего года, когда подозреваемые предложили знакомому за 3 млн рублей «решить вопрос» с его уголовными делами через московские «связи», запросив дополнительно 40 млн рублей якобы для правоохранителей. При передаче муляжей денег злоумышленники были задержаны.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ — «Покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого москвич лишился 16 млн рублей, пытаясь незаконно купить иностранную валюту. Злоумышленники скрылись с его деньгами, оставив жертве взамен вместо настоящей валюты муляжи.

Ранее в Ленобласти раскрыли канал поставки SIM-карт для телефонных мошенников.