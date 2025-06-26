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В России вырос уровень патриотизма у буддистов

Геше Йонтен: уровень патриотизма у буддистов РФ с начала СВО стал выше
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Unsplash

Уровень патриотизма и самосознания в российских буддистских общинах на сегодняшний день значительно выше, чем это было до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом РИА Новостирассказал председатель Центрального духовного управления буддистов России (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).

«До начала СВО буддисты, как и другие верующие, спокойно относились к такому понятию, как патриотизм. Уровень патриотизма, например, в общине буддистов с февраля 2022 года очень значительно возрос», — рассказал собеседник агентства.

Глава ЦДУБ добавил, что в обычное время граждане редко задумываются о том, как сильно стране нужна сплоченность и поддержка. СВО стала проверкой наших моральных качеств, отметил Йонтен, указав, что российские буддисты не подвели свою страну.

До этого участник программы «Время героев» и Герой России Расим Баксиков поделился своими взглядами на будущее страны после завершения специальной военной операции. По его мнению, одним из главных приоритетов должна стать поддержка ветеранов, решение жилищных вопросов и развитие патриотического воспитания молодежи. Кроме того, по мнению военного, итогом спецоперации должны стать демилитаризация и денацификация Украины.

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