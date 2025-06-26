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Российская таможня пресекла вывоз бивня мамонта в ОАЭ

Таможня России предотвратила вывоз зубов и бивня мамонта в ОАЭ

Российская таможня предотвратила вывоз зубов и бивня мамонта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Коробку с палеонтологическими находками пытался отправить 42-летний мужчина из Новороссийска. Согласно заполненной им декларации,в посылке находились сувениры. Он пояснил, что пересылал их в подарок другу. Всего таможенники обнаружили в посылке пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня.

Экспертиза подтвердила, что данные экземпляры принадлежат древнему шерстистому мамонту и являются культурными ценностями. При их вывозе необходимо разрешение Минкультуры РФ. При обыске в доме мужчины изъяли еще 14 палеонтологических предметов. Возбуждено дело о контрабанде.

В прошлом году в Приморском крае в суд было направлено уголовное дело против инспектора Уссурийской таможни. Как сообщили в Хабаровской транспортной прокуратуре, сотрудница службы не провела должную проверку товаров, вывозимых из России в Китай. В результате этого из страны незаконно вывезли 170 бивней мамонта общим весом более 3,5 тонны и стоимостью свыше 22 миллионов рублей.

Ранее у прилетевшего в Иркутск вьетнамца нашли в багаже три килограмма лягушачьих лап.

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