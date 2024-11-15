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У прилетевшего в Иркутск вьетнамца нашли в багаже три килограмма лягушачьих лап

Пассажир из Вьетнама прилетел в Иркутск с мясом лягушек в багаже без документов

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Lautaro R. Blanco.

Прилетевшего из Ханоя в Иркутск вьетнамца задержали из-за мяса лягушек в его багаже. Об этом сообщает Иркутская таможня.

В аэропорту Иркутска таможенники досмотрели багаж гражданина Вьетнама и нашли там почти 3 кг сырого лягушачьего мяса, а также около 2 кг полуфабрикатов из свиного фарша. Экзотические деликатесы были расфасованы по полиэтиленовым пакетам, но документов на товар, не имеющий заводского происхождения и маркировки, у владельца не было.

Вьетнамец пояснил, что лично планировал употреблять привезенные продукты, но таможенники изъяли их. За нарушение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС против иностранца возбудили дело об административном правонарушении и назначили ему штраф.

Ранее из России из-за халатности сотрудницы таможни вывезли тонны бивней мамонта.

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