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Из России из-за халатности сотрудницы таможни вывезли тонны бивней мамонта

В Китай из-за халатности таможенника РФ вывезли более 3,5 тонны бивней мамонта

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ФТС России

В Приморском крае в суд направлено уголовное дело против инспектора Уссурийской таможни. Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Хабаровской транспортной прокуратуры, в декабре 2022 года сотрудница службы не провела должную проверку товаров, вывозимых из России в Китай.

В результате этого из страны незаконно вывезли 170 бивней мамонта общим весом более 3,5 тонны и стоимостью свыше 22 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.

58-летняя инспектор обвиняется в халатности при исполнении служебных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье может составлять исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

Бивни мамонта являются культурными ценностями, и для их вывоза за границу требуется разрешение министерства культуры.

Этим летом петербургские ученые нашли в Сибири огромные залежи костей мамонтов. Находка была сделана близ реки Берелех в Якутии. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews (QSR).

Ранее иностранка пыталась провезти в Россию трое люксовых часов, спрятав их внутри себя.

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