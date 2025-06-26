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Туроператоры просят возместить убытки в 300 млн из-за конфликта Ирана и Израиля

Арутюнов: турфирмам нужно возместить 300 млн руб. из-за конфликта Ирана и Израиля
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем туроператоры понесли убытки в размере 200-300 млн рублей. Это огромная нагрузка, которую справедливо было бы компенсировать за счет государственных средств, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Так он прокомментировал обращение Российского союза туриндустрии в Минэконимики РФ с просьбой возместить расходы туроператоров на перевозку и размещение пассажиров при серьезных международных происшествиях. Перенос и отмена рейсов в такое время происходят не по вине представителей турбизнеса, при этом на них ложится огромная нагрузка, согласился Арутюнов. По его словам, в целом издержки туркомпаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке достигли 200-300 млн рублей – это большие средства, особенно для тех фирм, которые зависят от авиакомпании Air Arabia и выполняют стыковочные рейсы через Дубай.

«Параллельно существуют указания вернуть все деньги туристам, которые планировали поездки в Иран, в Израиль. Поэтому, конечно же, туроператоры это делают за свой счет, и когда возникла эта ситуация, никто не думал о деньгах, все хотели побыстрее вывезти людей, — пояснил турэксперт. — Конечно же, такие вещи надо компенсировать, тем более, что у нас есть и специальные фонды поддержки».

По его мнению, справедливо будет закрыть эти расходы за счет Минэкономики, так как несмотря на страхование рисков турбизнеса, он напрямую зависит от геополитики. Выделить деньги для покрытия ущерба можно за счет Ассоциации «Трпомощь» — там скопилось много средств, которые откладываются на случай банкротства туроператоров, отметил специалист. Сегодняшняя ситуация, по его мнению, вполне подходит под такие критерии.

Комментируя вопрос страхования, Арутюнов подчеркнул, что ни в одной страховке не оговариваются возможные военные действия и отмена рейсов из-за форс-мажора. На этом фоне важно, чтобы в случае подобных происшествий турфирмы в первую очередь думали о том, как скорее вывезти людей из опасной зоны, а не торговались с государством и страховыми компаниями, заключил он.

Напомним, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские туроператоры за четыре дня ближневосточного конфликта потеряли около 200 млн рублей. Пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически в полном объеме легли на туроператоров, поэтому пока аналитики еще находятся в процессе оценки совокупного ущерба, пояснила она.

Ранее компании из ОАЭ и Катара изменили расписание рейсов на фоне конфликта.

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