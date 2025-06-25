В Иркутске арестовали девушку, укусившую полицейского

Суд в Иркустке отправил в СИЗО женщину, которая оскорбляла участников специальной военной операции (СВО) и сотрудников правоохранительных органов, негативно высказывалась о Дне России, а позже напала на полицейских, ударив и укусив их. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Иркутской области.

За нанесение побоев сотруднице правоохранительного ведомства женщине был назначен административный арест сроком на 13 суток.

Согласно сообщению МВД, ранее судимая 35-летняя иркутянка выложила в соцсетях видео, в котором она пыталась дискредитировать День России и Вооруженные силы (ВС) РФ. Это вызвало возмущение у пользователей. Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом установили ее личность и попытались доставить в полицию. Женщина при этом вела себя агрессивно, била запертую изнутри дверь, ругалась матом и угрожала навредить себе. Спасатели вскрыли дверь, чтобы вызволить ее. В итоге нарушительницу на несколько дней поместили в медицинское учреждение.

На женщину был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС РФ. Кроме того, следователи нашил на ее страницах видео с оскорблениями в адрес сотрудника Госавтоинспекции, что повлекло к разбирательству в рамках уголовного законодательства.

Во время следственных действий арестованная пнула сотрудника правоохранительного ведомства, за что на нее был составлен протокол по ст. 6.1.1. КоАП РФ о побоях. Позже она также покусала оперативника, за это ей грозит уголовная ответственность.

16 июня Ленинский районный суд в Севастополе оштрафовал 19-летнего юношу за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацию Вооруженных сил России. По данным полиции, россиянин придерживается «стойких проукраинских убеждений», дискредитирует ВС РФ в связи с проведением специальной военной операции на Украине, относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, публично пропагандирует и высказывает свои убеждения в чатах Telegram-каналов.

Ранее россиянку оштрафовали за кавычки в комментарии о военных.