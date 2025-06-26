Опрос: лишь 4% россиян регулярно откладывают деньги

Только 4% россиян регулярно откладывают часть дохода. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Сравни». Выяснилось, что самыми распространенными подходами к сбережениям являются накопление на конкретные цели (29%) и экономия на повседневных расходах (24%). 36% респондентов при этом не имеют финансовой стратегии и только 7% инвестируют часть средств.

Уточняется также, что 43% опрошенных учились копить деньги в детстве: из них 14% получали постоянные напоминания и поощрения от родителей, а 29% — «скорее да, чем нет». Почти треть респондентов (36%) заявила, что тема накоплений и финансовой грамотности не поднималась в их семье.

38% опрошенных отмечают дефицит знаний об основах инвестирования. Столько же (38%) признались, что им не хватает знаний о финансовой грамотности в целом. Еще 24% ощущают нехватку навыков планирования бюджета.

Как считает профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин, для нормальной жизни россиянам нужна зарплата в 100-200 тыс. рублей.

Он уточнил, что жители крупных городов России в среднем получают по 70-80 тыс. рублей, а жители небольших городов — порядка 30-40 тыс. рублей ежемесячно. Этих зарплат не хватает для полноценной жизни, уверен эксперт.

Ранее финансист объяснил, кому выгодно участвовать в программе долгосрочных сбережений.