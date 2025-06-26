В Приморье запустили новый рейс на пляжный курорт в КНДР

В Приморье российские туристы отправятся на курорт в КНДР 7 июля

Туристы со всей страны смогут отправиться на пляжный курорт мирового уровня в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Приморья.

По данным пресс-службы, в Приморье был запущен рейс на курорт Вонсан-Кальма. Он расположен на восточном побережье страны в городе Вонсан.

«Выезд первой группы планируется 7 июля», — говорится в сообщении.

Российские туристы будут пребывать на курорте 8 дней и 7 ночей. В ходе визита россиянам покажут ключевые достопримечательности Пхеньяна. Инициатором открытия нового маршрута стал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствовал в торжественном открытии новой туристической зоны в Вонсане. Согласно пресс-релизу, эта зона появилась на Кальмасском полуострове. Там возвели отели и гостиницы, в которых могут разместиться 20 тысяч человек, были созданы условия для купания в море, спортивных и развлекательных игр.

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