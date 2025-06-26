Ким Чен Ын в присутствии посла России открыл туристический кластер на 20 тыс. человек

Лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствовал в торжественном открытии новой туристической зоны в Вонсане. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно пресс-релизу, эта зона появилась на Кальмаском полуострове. Там возвели отели и гостиницы, в которых могут разместиться 20 тыс. чел., были созданы условия для купания в море, спортивных и развлекательных игр. Кроме того, есть торговые точки и места, где можно поесть. Туристы смогут посетить зону с 1 июля.

Как уточняется, российский посол и другие дипломаты были специальными гостями на церемонии открытия. Во время нее был исполнен гимн Северной Кореи, состоялся концерт, а Ким Чен Ын выступил с речью и перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что власти Северной Кореи направят 1 тыс. саперов для разминирования территории Курской области. По его словам, Россия и КНДР продолжат сотрудничество, и Пхеньян окажет содействие в восстановлении Курской области.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что удивило россиян в Северной Корее.