«Держать руки строго по швам». Что удивило россиян в Северной Корее?

О Северной Корее ходит множество слухов, но побывать там довелось немногим. Последние четыре года КНДР запрещала въезд всем иностранным гостям. Только в 2024 году границы снова открылись, причем только для россиян. Может ли турист узнать что-то о настоящей жизни самой закрытой страны — «Газета.Ru» спросила у тех, кому довелось ее посетить.

Владивосток — единственный город России, откуда можно отправиться в КНДР. По словам первого вице-губернатора, председателя правительства Приморского края РФ Веры Щербиной, в качестве туристов КНДР в 2024 году посетили более 1,5 тысячи россиян. Для сравнения Турцию — больше 6 миллионов.

«Светофоры теперь не бесполезны»

Дмитрий Шафров, искал нетронутую частичку советского прошлого

В Северную Корею я решил поехать, потому что меня всегда восхищала эстетика советской застройки, брутализм, монументальность. В КНДР — концентрация подобной архитектуры, эдакая нетронутая частичка советского прошлого.

Плюс уникальная и нетронутая мигрантами культура, закрытая страна, в которой побывал малый процент людей. Отчасти хотелось и развеять некоторые мифы, которые выстроились вокруг нее.

Первое, что удивило — многоэтажные здания и яркий свет ночного города. Издалека Пхеньян казался огромным мегаполисом, но, пробыв в столице какое-то время, я заметил, что сами улицы освещены не слишком ярко. В некоторых районах — полная темнота, люди ездят на велосипедах с налобными фонариками.

close Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

По улицам мы ходили буквально три раза и не очень далеко, но это были самые интересные моменты поездки — ты оказываешься среди местных жителей и чувствуешь себя «чуть менее туристом» , чем есть на самом деле.

Вообще от Пхеньяна я ожидал гораздо меньшего. Это действительно приятный, красивый и ухоженный город с лучшим в мире дизайн-кодом: никакого мусора, ни одной рекламы, все знаки дорожного движения небольшие и аккуратные. Конечно же, огромное количество велодорожек, что обуславливается нехваткой личных машин.

За многоэтажными зданиями скрываются старые, разваливающиеся дома , которые сложно разглядеть с главных улиц — их прячут. Возможно, по этой причине нам было запрещено делать фотографии с монумента идей Чучхе, откуда открывался потрясающий вид на город.

Мне показалось, что такие здания стараются сносить и застраивать новыми. Судя по фотографиям, которые были сделаны 5-10 лет назад, «бараков» было намного больше.

А вот транспорта в городе стало больше — если раньше дороги были пустыми, то сейчас трафик ожил. Пробки здесь вряд ли образуются, но светофоры и дорожные переходы теперь не бесполезны.

Большинство, конечно, по-прежнему пользуется общественным транспортом, и с потоком он не справляется — на остановках большие очереди.

Очень впечатлили новые районы Пхеньяна, которые были построены незадолго до нашего приезда. Они выглядят так, будто бы находишься в очень развитом городе. В журнале «Корея», который нам выдали в самолете, я прочитал, что Ким Чен Ын отдает особый приоритет архитектуре и постройкам новых зданий, потому что это «лицо» страны.

Прозвучит странно, но я бы хотел видеть похожие ЖК у нас, поскольку сам живу в Муриногород в Ленинградской области.

close Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

«Нужно держать руки строго по швам»

За пределами столицы уровень жизни совсем иной. Другие города нам не показывали, но мы ездили в горы Мехян, и из окна автобуса я мог разглядеть жизнь простых жителей.

За три часа поездки мы встретили два охраняемых поста, перед которыми останавливаются машины, чтобы внести плату за проезд.

Я спросил гида: «Нет ли ограничений у местных жителей при проезде между городами?». Мне ответили, что такого нет и никогда не было. Позже я вычитал, что ограничения на проезд все же существовали: для проезда были необходимы специальные документы. Насколько актуальна эта информация сейчас — я не знаю, КНДР сильно меняется.

Машины за пределами Пхеньяна практически отсутствуют, чаще встречаются велосипеды или лошади. Дороги становятся сильно хуже, огромных ям нет, но транспорт постоянно потряхивает.

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Мы ехали зимой, за городом недавно выпал снег и на протяжении всей нашей поездки я непрерывно наблюдал рабочих, которые чистили трассу лопатами, а лед отбивали топорами или ломами.

Рядом с ними практически всегда был человек в военной форме. Не знаю для чего он необходим — для безопасности рабочих или для контроля, но точно не для чистки дорог. Позже увидел группу из двух рабочих, которые рубили деревья — рядом тоже был военный.

Из окна было видно огромное количество рисовых полей. В основном люди работают руками и используют лошадей. Тракторов или какой-то специальной техники я практически не видел. Возможно, это обусловлено дефицитом топлива.

Конечно, везде портреты, статуи, мозаики, посвященные Кимам. Они на домах, площадях, во дворах, за городом и даже в лесах. Я невольно сравнивал их со статуями Ленина, которые точно также встречаются по всей России.

Местные жители носят специальные значки с лидерами своей страны. По телевизору в гостинице можно было посмотреть пару местных каналов, где крутят репортажи с Ким Чен Ыном и местные сериалы о войне.

close Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

Когда мы осматривали статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ, нам рассказали о ряде правил: фотографировать памятники можно только под прямым углом, их нельзя обрезать, селфи делать запрещено. Если вы хотите сфотографироваться на фоне памятников, то руки нужно держать строго по швам, при этом быть опрятно одетым и стоять без головного убора.

На самом деле, если вы не посещаете сакральные для местных жителей места, то фотографировать в КНДР можно практически что угодно. Если снял что-то не то, например, военного, то вам просто сделают замечание, но даже удалять фотографию не попросят.

Многие считают, что гиды — это спецагенты, которые следят за туристами. Это точно не так. Во-первых, нашим гидом была хрупкая маленькая девушка и худой мужчина лет пятидесяти. Во-вторых, гиды меня чуть не потеряли, когда мы посещали горы и буддийские храмы.

Я отходил в туалет, а когда вышел — автобус уже уезжал без меня. Пришлось махать руками водителю, и автобус остановился.

Но специальные люди нас действительно сопровождали. Их несложно заметить, хотя ходили они чуть в стороне. Я не знаю, всегда ли они были рядом, но точно помню их в метро и в буддийских храмах.

Вообще могу сказать, что поездка мне действительно понравилась. Разглядеть настоящую жизнь за кулисами построенных маршрутов вы не сможете, но уцепить какую-то ее часть вполне возможно. Я сделал из этого собственные выводы, но не хочу навязывать их окружающим — правда, как обычно, где-то посередине.

«Жарили шашлыки, пели в караоке»

Антон Бурлаченко, искал экзотическое направление для отдыха

Северная Корея — не самое популярное направление, а мне было интересно побывать там, где меньше всего туристов. Хотелось чего-то экзотического. Тур выбирал под дату отпуска, был всего один вариант — поездка в КНДР на море.

Из Владивостока мы на автобусе ехали в поселок Хасан, а откуда пересекали границу на поезде. Было всего два вагона, оба купе и оба без кондиционера. В пути было невероятно жарко и душно, а ехали минут 30 — очень медленно.

Снаружи поезд фотографировать запретили, поэтому на всякий случай я не снимал ничего и из окна. Оказалось, пограничный контроль проходит довольно быстро и спокойно. Ничего особо не проверяли, телефоны тоже. Нас встретили гиды, их было четверо — двое мужчин, где-то 39 и 50 лет, и две девочки по 23 года.

Поселили нас в пригород у Расонагород, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем России. Никаких ограничений на прогулки не было, но смотреть особо нечего — просто поля, другие отели, гостиницы. Был большой китайский отель с казино, но закрытый. Как я понял, после ковида китайцев еще не пускают.

Вся программа по расписанию. После завтрака — купание. Обычно на пляж возили на автобусе. На удивление даже в будний день здесь были местные.

Гиды сказали, что в летний сезон рабочих группами возят на пляж купаться. Как я понял, это отдых в дополнение к официальному отпуску, на который у них есть 14 дней в год.

На пляже они могли провести и весь день — жарили шашлыки, пели в караоке. Караоке, кстати, там повсеместно. Пели и в нашем отеле, и даже в бассейне, куда нас возили, когда была плохая погода. В основном, конечно, хотели нас порадовать и исполняли что-нибудь советское — Катюшу и другие военные песни.

Во время экскурсий в город меня приятно удивил порядок. Почему-то напомнило Минск: все на своих местах, все чисто. Показали школу-интернат для детей сирот и дворец молодежи. Посмотрели детский концерт и что-то вроде урока.

Урок, правда, был скорее, чтобы показать: «Смотрите, у нас тоже нормальные классы есть». Потому что, как местные сами говорили, летом тут никто не учится.

Конечно, в программе были памятники — статуи вождей, возложение цветов к памятнику советских солдат, пограничников. У памятника вождям нас предупредили, что фотографировать статуи нужно так, чтобы они были не обрезаны и вся статуя влезла в кадр.

close Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

На каждой остановке в пути были сувенирные магазины — книги, алкоголь, значки, чипсы, рыба сушеная, кальмары. Все производства КНДР. Я себе приобрел труды Ким Чен Ына.

Расплачиваться, как оказалось, можно только в юанях, хотя мы ехали с долларами. Пришлось менять в банке. Местную валюту туристам не выдают, но на ярмарке я увидел местные деньги, попросил подержать и сфоткать — не отказали.

Вечерами мы часто болтали с гидами. Они проводили с нами прям целый день — с завтрака и до ночи. В холле отеля всегда сидел, так сказать, дежурный гид — к нему можно было с вопросам обратиться.

Кто-то из туристов привозили с собой российский алкоголь и вечерам с ними пил. Мне интереснее было просто пообщаться с девочками-гидами — мы были их первой группой после выпуска из вуза. Я спрашивал об их жизни, о школах, о том, как они дни рождения справляют — обычные вопросы.

На самом деле, их повседневная жизнь мало чем отличается от нас. Немного удивили зарплаты , сказали, что в среднем в Северной Корее получают 100 долларов в месяц.

Отметил для себя, что у всех какие-то свои смартфоны. Насколько они локализованы по производству, не знаю, но у нас я таких не видел. Операционная система похожа на Android в целом, но что-то в ней есть свое. К слову, смартфоны хорошо тянут игры. У гидов я видел стрелялку, похожую на Call of Duty, одна из девочек часто играла в бильярд на телефоне, у кого-то был футбол.

Единственное, что мне не очень понравилось в КНДР — кухня. Любой прием пищи — это рыба, кальмары, прямо белковый удар. Не очень привычно.

Каждый день возили в новый ресторан, обычно заведение при отеле. Все очень красиво, похоже больше на свадебный банкет — украшения, цветы. Народу не было, мы заходили и целый этаж только наш.

«Необычно оказаться в горах КНДР без других людей»

Никита Рогожин, в шутку сказал, что поедет в КНДР

Мы с девушкой любим путешествовать в далекие и необычные страны, после которых есть что рассказать друзьям. Побывали в Японии, Танзании (Занзибар) и Венесуэле.

В 2023 съездили в Южную Корею, а после этого, скорее в шутку договорились когда-нибудь съездить в КНДР, чтобы посмотреть как живет спустя 80 лет один народ разделенный на две страны.

За несколько недель до нового года случайно наткнулся на видео про Северную Корею и узнал, что попасть туда, оказывается, просто, быстро и дешево. На следующий день мы уже купили тур.

Прилететь в Пхеньян мы должны были днем 6 января, но наш рейс задержали на несколько часов, поэтому программа отменилась, нас завезли из аэропорта в книжный магазин, а после сразу в отель на ужин.

Первое, что впечатлило — полет на Ту-154 авиакомпании Air Koryo, которому почти 50 лет. Я совершенно не боюсь полетов, но тут мне было впервые страшно, особенно на посадке. Во время снижения самолет очень резко маневрировал и менял высоту.

На границе все прошло быстро и вежливо, но пограничники очень переживали за устройства с камерой. У меня с собой было много электроники (планшет, зарядки, повербанки, наушники), попросили достать все из рюкзака и про каждое устройство спрашивали, есть ли в нем камера.

После этого я ожидал, что везде будет серьезный контроль, но нам свободно позволяли все фотографировать, можно было не далеко отходить от группы, свободно ходить по всему отелю.

Когда мы поехали в горы, в программе было небольшое восхождение по маршруту, 5 км, разрешили не идти вместе с группой, мне удалось дойти до конца тропы на 20 минут раньше остальных. Было необычно оказаться в горах КНДР без других людей наедине с природой.

close Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

«Все вокруг подстраивают под нас»

В Пхеньяне впечатлил музей Отечественной Освободительной войны. Это невероятно огромный комплекс — уличная экспозиция, на которой большое количество техники, в том числе корабль, внутри которого тоже проходит часть экскурсии.

В главном здании музея — подробная экспозиция разных этапов войны и панорама. Правда, все построено на том, что США и Япония — вражеские страны. Гиды регулярно говорили: «США империалисты, которых нужно уничтожить».

К слову, во всех музеях никого, кроме нашей группы, не было, а в метро для нас специально пригнали пустой состав. Все магазины и рестораны тоже работали только для нас.

close Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

Огромные гостиницы, музеи и заведения требуют колоссальных ресурсов, но остаются практически пустыми. Например, гостиница на 1000 номеров обслуживает всего 25 туристов несколько раз в месяц.

Единственное место, где мы видели местных жителей — цирк. Они им очень гордятся, говорят: «У нас самый лучший в мире цирк». Он действительно неплохой, но не более, с любым московским не сравнится.

В КНДР часто утверждают, что опережают другие государства и демонстрируют достижения, которые в мире считаются базовыми. Например, уверяют, что туристы будут жить в одном из лучших люкс отелей. Возможно он и был таким, но лет 30 назад.

Но нельзя не отметить, что новые районы действительно впечатляют — улица «Авангард» выглядит ничем не хуже современных районов в крупных мегаполисах, особенно с ночной подсветкой.

В столице много людей, они активно пользуются автомобилями, электровелосипедами. В магазинах не ощущается дефицита — полки заполнены товарами, хотя ассортимент довольно ограниченный.

Сравнивая с Южной Кореей, понимаешь, что это совершенно разные страны и народы. Если оказаться в каждой из этих стран, не зная истории, то кроме языка и некоторых культурных особенностей сложно найти что-то общее.

Южная Корея, на мой взгляд, в сравнении с некоторыми другими азиатскими странами сильно проигрывает в самоидентичности, а в Северной, к сожалению, бросалось в глаза, что все вокруг подстраивают под нас. Не знаю, с целью показать себя в лучшем свете или с целью скрыть что-то. Но в целом впечатление осталось положительное. Нам определенно удалось увидеть другой мир. Я бы с удовольствием приехал еще раз, но когда появится чуть больше свободы для туристов.