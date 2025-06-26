В МВД Ингушетии раскрыли подробности взрыва в колледже полиции

МВД: взрыв произошел у образовательного учреждения в Назрани, пострадавших нет

В городе Назрань в Ингушетии произошел взрыв рядом со зданием частного образовательного учреждения, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел около 03:00 рядом со зданием одного из частных образовательных учреждений.

«В результате произошедшего незначительно поврежден фасад здания, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что с места происшествия изъяли материалы и предметы, имеющие оперативный и следственный интерес. На данный момент принимают меры для установления обстоятельств произошедшего. Проводят действия для установления личностей, причастных к подрыву. Представители МВД подчеркнули, что опубликованная в СМИ информация о том, что учреждение имеет отношение к образовательной системе ведомства, не соответствует действительности.

По данным РИА Новости, было подорвано здание Северо-Кавказского колледжа полиции, который является частным образовательным учреждением среднего профессионального образования.

Telegram-канал SHOT писал, что мощность взрыва была небольшой: повредило тротуар и рекламный баннер. О других последствиях инцидента не сообщается.

Ранее в российском регионе задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий Минобороны.