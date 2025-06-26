На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лев расправился с пятилетним ребенком, который играл около леса

В Индии лев напал на пятилетнего мальчика, который играл у леса, и съел его
close
Chris Ecob/Shutterstock/FOTODOM

В Индии игра в одиночестве на окраине леса закончилась для пятилетнего мальчика трагедией: на ребенка напал лев и утащил его в чащу. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в округе Амрели штата Гуджарат. По информации издания, жертвой льва стал ребенок из семьи мигрантов, которая недавно приехала в регион на сельскохозяйственные работы. Лев напал на ребенка около трех дня, когда тот играл рядом с зарослями, пока его родители отдыхали в хижине. На крики мальчика сбежались его родные и другие жители деревни. На место ЧП выехали представители лесного департамента.

Они отметили, что территория, на которой дикое животное напало на ребенка, — это часть его естественной среды обитания. Работники лесничества подчеркнули, что в задачи нанимающих на временную работу людей фермеров входит обязанность предупреждать их об опасности, исходящей от диких зверей. Они добавили, что сезон работ на полях совпадает с брачным периодом у львов, в который поведение хищников становится агрессивнее.

Работники лесничества потратили четыре часа на то, чтобы найти то, что осталось от мальчика. Они также нашли льва и отправили на экспертизу его экскременты. Лесничие призвали местных жителей и приезжих проявлять осторожность во время походов в лес и рядом с ним.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина не выжил после нападения льва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами