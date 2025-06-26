Лев расправился с пятилетним ребенком, который играл около леса

В Индии лев напал на пятилетнего мальчика, который играл у леса, и съел его

В Индии игра в одиночестве на окраине леса закончилась для пятилетнего мальчика трагедией: на ребенка напал лев и утащил его в чащу. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в округе Амрели штата Гуджарат. По информации издания, жертвой льва стал ребенок из семьи мигрантов, которая недавно приехала в регион на сельскохозяйственные работы. Лев напал на ребенка около трех дня, когда тот играл рядом с зарослями, пока его родители отдыхали в хижине. На крики мальчика сбежались его родные и другие жители деревни. На место ЧП выехали представители лесного департамента.

Они отметили, что территория, на которой дикое животное напало на ребенка, — это часть его естественной среды обитания. Работники лесничества подчеркнули, что в задачи нанимающих на временную работу людей фермеров входит обязанность предупреждать их об опасности, исходящей от диких зверей. Они добавили, что сезон работ на полях совпадает с брачным периодом у львов, в который поведение хищников становится агрессивнее.

Работники лесничества потратили четыре часа на то, чтобы найти то, что осталось от мальчика. Они также нашли льва и отправили на экспертизу его экскременты. Лесничие призвали местных жителей и приезжих проявлять осторожность во время походов в лес и рядом с ним.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина не выжил после нападения льва.