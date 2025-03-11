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В Индии лев съел мужчину

В Индии мужчина не выжил после нападения льва
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Shutterstock

Лев напал на человека в Индии, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в штате Гуджарат. Сотрудники департамента лесного хозяйства нашли мужчину, нижнюю часть корпуса которого съели. Позже личность мужчины установили, им оказался 34-летний Назиму Куреши.

На месте специалисты также обнаружили следы льва, поэтому, предположительно, человек получил травмы во время встречи с животным. Местные власти расставили клетки недалеко от места инцидента, чтобы поймать хищника. Получилось ли это сделать, не уточняется.

По данным издания, только за последние 16 дней в округе зарегистрировали три случая нападения диких животных на людей. Так, за несколько дней до произошедшего с Куреши лев схватил фермара, протащил более сотни метров, и отказывался отпускать.

В ситуацию пришлось вмешаться местным властям, они отпугнули хищника трактором. На поимку животного ушло более трех часов.

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