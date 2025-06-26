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Названы самые грибные места в Подмосковье

Специалист Тихомиров: грибы в Подмосковье лучше собирать в смешанных лесах
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Global Look Press

Грибная волна в Московской области обычно начинается на востоке области (Орехово-Зуево) и движется на запад, в ближайшее время их лучше собирать в смешанных лесах или на опушках. Об этом Life рассказал профессиональный грибник и создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.

По его словам, в регионе сейчас растут сетчатый, еловый и сосновый боровики.

«В данный момент активно появляется только белый гриб сетчатый — самый ранний из них. Его лучше искать по светлым березовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет. Однако и на опушках сейчас трудно найти чистые грибы: все они червивые из-за активности грибных комариков, которые очень соскучились по грибам», — уточнил Тихомиров.

Кроме того, в березняках или ельниках под Москвой можно найти лисичками. Эксперт добавил, что грибники также могут собрать шампиньоны и подосиновики.

Депутат Госдумы Сергей Колунов до этого напомнил, что с октября 2023 года в России действуют ужесточенные меры наказания за умышленный сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Теперь за такое нарушение может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее эксперт объяснил аномальный грибной бум в Московской области.

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