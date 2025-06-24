Эксперт объяснил аномальный грибной бум в Московской области

Грибной бум в Московской области, который в этом году начался раньше обычного, связан с погодой. Об этом заявил ведущий телепередачи «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров в беседе с aif.ru.

«Похолодало, как было недельку назад, пошли дожди мощные. Многие леса под Москвой действительно затопило. Да и по средней полосе Европейской части России такая погода. И вот через полторы недели, через неделю и должны были вылезти грибы», — поделился эксперт, добавив, что ситуация едва ли можно назвать аномалией, так как дело в установившейся прохладной погоде.

Собеседник издания порекомендовал собирать желто-бурые подосиновики и лисички. В последних, по словам Тихомирова, совсем не бывает червей. А вот на белые грибы ведущий «охотиться» не советовал, так как из-за дождливой погоды в них много червей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах до миллиона рублей за сбор некоторых грибов.