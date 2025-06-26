В Приморье жильцы дома «заминировали» соседа за громкую музыку

В Приморском крае двое мужчин решили проучить соседа за ночную громкую музыку и установили на его дверь растяжку со страйкбольной гранатой. Видео с этим инцидентом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, мужчина не реагировал на замечания и продолжал шуметь по ночам. Тогда двое соседей решили «взять дело в свои руки» и смонтировали подобие ловушки.

Официальных комментариев от полиции или местных властей пока не поступало.

В начале июня житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом-пенсионером, пожилой мужчина получил химический ожог глаз. С заявлением в правоохранительные органы обратился 67-летний житель Калининграда. Мужчина сообщил, что пришел к соседу, чтобы попросить его не шуметь, между ними возникла ссора.

Шумный сосед выхватил аэрозольное устройство и дважды выстрелил в него в лицо пенсионеру. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован химический ожог глаз. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Обстоятельства ссоры соседей устанавливаются.

Ранее двое мужчин избили соседку из-за замечания о шуме.