Двое мужчин избили соседку из-за замечания о шуме в российском городе

В Волжском соседи избили женщину после того, как она сделала им замечание о шуме. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел утром 27 мая на проспекте Ленина. 25-летняя женщина получила травмы в результате конфликта с соседями. Ссора возникла после ее замечания о нарушении режима тишины в ночное время. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, информацию о нанесении побоев передали в полицию.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали двух подозреваемых, ими оказались местные жители. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого россиянин поссорился с соседом по даче и напал на него с топором. Пьяный мужчина услышал, как сосед по даче конфликтует с его женой из-за парковочного места.

Ранее в Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в их квартире.