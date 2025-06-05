На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил ожог глаз, сделав замечание шумевшему соседу

В Калининграде мужчина залил перцовой соседа из-за замечания
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом-пенсионером, пожилой мужчина получил химический ожог глаз. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 67-летний житель Калининграда. Мужчина сообщил, что пришел к соседу, чтобы попросить его не шуметь, между ними возникла ссора.

Шумный сосед выхватил аэрозольное устройство и дважды выстрелил в него в лицо пенсионеру. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован химический ожог глаз. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Обстоятельства ссоры соседей устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Мурманской области соседи устроили драку из-за шумного ремонта. Мужчина пришел к соседу и сделал ему замечание о шуме. В ответ хозяин квартиры набросился на 37-летнего потерпевшего и продолжил избиение до тех пор, пока из его квартиры не вышла девушка, которая потребовала прекратить драку. Травмы пострадавшего медики оценили как тяжелые. В отношении его оппонента возбуждено уголовное дело.

Ранее двое мужчин избили соседку из-за замечания о шуме в российском городе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами