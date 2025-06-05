Россиянин получил ожог глаз, сделав замечание шумевшему соседу

Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом-пенсионером, пожилой мужчина получил химический ожог глаз. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 67-летний житель Калининграда. Мужчина сообщил, что пришел к соседу, чтобы попросить его не шуметь, между ними возникла ссора.

Шумный сосед выхватил аэрозольное устройство и дважды выстрелил в него в лицо пенсионеру. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован химический ожог глаз. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Обстоятельства ссоры соседей устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Мурманской области соседи устроили драку из-за шумного ремонта. Мужчина пришел к соседу и сделал ему замечание о шуме. В ответ хозяин квартиры набросился на 37-летнего потерпевшего и продолжил избиение до тех пор, пока из его квартиры не вышла девушка, которая потребовала прекратить драку. Травмы пострадавшего медики оценили как тяжелые. В отношении его оппонента возбуждено уголовное дело.

Ранее двое мужчин избили соседку из-за замечания о шуме в российском городе.