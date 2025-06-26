Угрозу атаки БПЛА объявили в Астраханской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщила администрация района в своем Telegram-канале.

«На территории района введен режим красный — опасность атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Глава муниципального образования «Город Ахтубинск» Александр Сиваков также сообщил, что в городе объявили красный режим из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

«В Ахтубинске объявлен красный режим из-за угрозы атаки БПЛА. Городские службы переведены на усиленный режим работы», — заявил он.

По его словам, экстренные службы, коммунальные предприятия и другие важные организации осуществляют работу с повышенной готовностью, чтобы оперативно реагировать на любые возможные инциденты и обеспечить безопасность населения. Он призвал жителей сохранять спокойствие и читать официальные сообщения.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена также на территории Орловской области.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.