На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Угрозу атаки БПЛА объявили в Астраханской области

Угроза атаки БПЛА объявили в Ахтубинском районе Астраханской области
close
Shutterstock

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщила администрация района в своем Telegram-канале.

«На территории района введен режим красный — опасность атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Глава муниципального образования «Город Ахтубинск» Александр Сиваков также сообщил, что в городе объявили красный режим из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

«В Ахтубинске объявлен красный режим из-за угрозы атаки БПЛА. Городские службы переведены на усиленный режим работы», — заявил он.

По его словам, экстренные службы, коммунальные предприятия и другие важные организации осуществляют работу с повышенной готовностью, чтобы оперативно реагировать на любые возможные инциденты и обеспечить безопасность населения. Он призвал жителей сохранять спокойствие и читать официальные сообщения.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена также на территории Орловской области.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами