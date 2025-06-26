В российском регионе объявлена опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России, передает РИА Новости.
«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области», — говорится в сообщении.
Население призвали соблюдать осторожность.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами.
24 июня сообщалось об уничтожении одного дрона над Орловской областью.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.