В российском регионе объявлена опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области», — говорится в сообщении.

Население призвали соблюдать осторожность.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами.

24 июня сообщалось об уничтожении одного дрона над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.