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Россиянам дали советы по выбору чемодана для перелета

Эколог Рыбальченко: при выборе чемодана важно учесть его размеры
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Depositphotos

При выборе чемодана для перелета важно обратить внимание на его надежность, а также размер и вес, потому что многие авиакомпании имеют строгие требования к габаритам ручной клади. Об этом рассказал инженер-физик и эколог Илья Рыбальченко, передает Pravda.Ru.

По его словам, важно заранее учесть, будет ли чемодан сдаваться в багаж. Кроме того, лучше выбирать варианты с уникальным дизайном или яркими элементами, чтобы избежать путаницы с чужим багажом. Эксперт советует также выбирать модели с запирающим устройством.

«Качество колес и ручек также играет роль. Чемодан должен иметь большие и прочные колеса для удобства передвижения, а ручки на торце и сбоку облегчат загрузку в багажник», — добавили в сообщении.

Рыбальченко отметил, что при выборе материала лучше отдать предпочтение прочному пластику, чтобы он обеспечивал защиту вещам в чемодане.

До этого эксперты говорили, что путешественникам стоит собирать чемодан в поездку по методу «5-4-3-2-1», чтобы не взять ничего лишнего и не забыть что-то важное. Метод основан на распределении одежды по категориям. В базовой версии в чемодан советуют положить пять верхов, включая футболки и рубашки, четыре низа (шорты, брюки, юбки), три пары обуви, два платья или сезонные вещи, например, толстовку или куртку, а также один комплект аксессуаров — ремень, очки.

Ранее россиянка заявила, что сотрудники отеля в Турции ворвались к ней в номер и вскрыли чемодан.

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