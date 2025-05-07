Назван метод, который поможет эффективно собрать чемодан

Путешественникам стоит собирать чемодан в поездку по методу «5-4-3-2-1», чтобы не взять ничего лишнего и не забыть что-то важное. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Метод основан на распределении одежды по категориям. В базовой версии в чемодан советуют положить пять верхов, включая футболки и рубашки, четыре низа (шорты, брюки, юбки), три пары обуви, два платья или сезонные вещи, например, толстовку или куртку, а также один комплект аксессуаров — ремень, очки. Нижнее белье и купальники рассчитывают отдельно, под каждый день.

«Метод гибкий. Кто-то вместо трех пар обуви берет одну универсальную, а освободившееся место тратит на второй свитер. Главное — держать общее количество в пределах 15 предметов», — добавили в сообщении.

Эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова до этого рассказала, как правильно собирать чемодан, чтобы в путешествии избежать неприятностей. Начать сборы она посоветовала с документов, денег, гаджетов и зарядок к ним. Также, по ее словам, важно сделать копии всех документов и отправить на свою электронную почту на случай потери оригиналов.

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