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Россиянка заявила, что сотрудники отеля в Турции ворвались к ней в номер и вскрыли чемодан

SHOT: сотрудники отеля в Турции ворвались в номер российской туристки
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Telegram-канал «SHOT»

Российская туристка обвинила сотрудников турецкого отеля Ma Biche Kemer в Кемере в том, что они ворвались в ее номер и вскрыли чемодан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам женщины, сотрудники отеля поступили так из-за плохих отзывов в сети, которые оставила туристка.

Женщина рассказала, что они с мужем и двумя детьми перебрались в отель из другой гостиницы.

«Заселились на три недели, а все негативные моменты активно расписывали в чатике с отзывами. В одном из таких она сравнила пятизвездочный отель с «советским пансионатом», — говорится в сообщении.

Она добавила, что ее отзывы увидели работники отеля и забрались в номер семьи. Там они якобы вскрыли чемодан и обнаружили тапочки, кофе и зубные щетки из другого отеля. Неизвестные сделали фотографии с имуществом женщины, после чего они начали «появляться во всех чатах с подписью «Возмездие».

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что российская туристка оказалась в больнице из-за сырого номера в пятизвездочном отеле в Турции.

Ранее российские туристы в Египте массово отравились арбузами.

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