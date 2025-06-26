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В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в помощи Киеву в подготовке терактов

ФСБ: жительница Петербурга передавала ВСУ данные о военных РФ
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге женщины, которую подозревают в пособничестве украинским спецслужбам. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, женщина 1977 года рождения общалась с кураторами с украинской стороны через мессенджер WhatsApp. Она собирала информацию о местах проживания российских военных и автомобилях, которыми они пользовались, включая машины членов их семей. Полученные данные, как уточнили в ФСБ, могли использоваться для подготовки терактов.

При обыске у нее изъяли средства связи с перепиской. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в подготовке теракта. Суд постановил заключить подозреваемую под стражу.

ФСБ также напомнила, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей терактов в интернете, в том числе через соцсети и мессенджеры.

Накануне ФСБ заявила, что предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Подмосковье. Во время задержания мужчины, которые, по данным ФСБ, были пособниками украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.

Ранее в ФСБ заявили, что молдавская разведка работает против России.

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