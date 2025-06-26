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Врач рассказала, кто может столкнуться с болезнью витилиго

Врач Галлямова: с болезнью витилиго можно столкнуться в любом возрасте
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Shutterstock

Болезнь витилиго, для которой характерно появление светлых пятен на коже, может проявиться в любом возрасте, в том числе у пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, точная причина появления заболевания не установлена. При этом она может передаваться по наследству, уточнила врач. Она добавила, что в ходе ее развития у здорового организма запускается аутоиммунный процесс, при котором иммунитет атакует клетки, производящие пигмент кожи — меланин.

Эксперт добавила, что эта болезнь не представляет угрозу для жизни, но может повышать чувствительность кожи, поэтому ее нужно всегда защищать с помощью солнцезащитных средств с SPF 50.

«Сегодня врачи могут закрыть некоторые «очаги», но полностью вылечить витилиго невозможно. А значит, вероятность рецидива существует всегда. При этом тем, кто хочет замаскировать пятна, рекомендуется использовать специальные средства с тональным эффектом», — заключила Галлямова.

Врач общей практики Лариса Алексеева до этого говорила, что крем с оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетового излучения поможет защитить кожу от воздействия солнца в условиях города. Она отметила, что под прямыми лучами солнечный ожог можно получить за 15 минут

Ранее россиянам рассказали, как действовать при появлении «аллергии на солнце».

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