Россиянам объяснили, как защитить кожу от воздействия солнца в городе

Врач Алексеева: крем с SPF 50 защитит кожу от воздействия солнца в городе

Крем с оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетового излучения поможет защитить кожу от воздействия солнца в условиях города. Об этом «Москве 24» рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

Она отметила, что под прямыми лучами солнечный ожог можно получить за 15 минут. Жителям Московского региона эксперт посоветовала наносить на кожу средства с уровнем защиты SPF 50. Это поможет избежать рака кожи и получить пользу от солнца, в частности, витамин D.

Врач уточнила, что ультрафиолетовое излучение может привести к развитию онкологических заболеваний, а также фотостарению. Последнее грозит тем, что кожа потеряет влагу и увянет. Летом защитные средства нужно наносить минимум три раза в день.

«Однако, если человек большую часть дня проводит в офисе, то защиту можно использовать только с утра, так как после 16:00 интенсивность солнца снижается», — заключила Алексеева.

Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева рассказала «Газете.Ru», что бледная кожа обгорает быстрее, даже при использовании солнцезащитного крема. По ее словам, у людей с I–II фототипами кожи в эпидермисе содержится мало меланина — пигмента, который помогает блокировать ультрафиолет.

Ранее врач назвала лекарства, после приема которых опасно выходить на солнце.