На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как защитить кожу от воздействия солнца в городе

Врач Алексеева: крем с SPF 50 защитит кожу от воздействия солнца в городе
close
javi_indy/Shutterstock/FOTODOM

Крем с оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетового излучения поможет защитить кожу от воздействия солнца в условиях города. Об этом «Москве 24» рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

Она отметила, что под прямыми лучами солнечный ожог можно получить за 15 минут. Жителям Московского региона эксперт посоветовала наносить на кожу средства с уровнем защиты SPF 50. Это поможет избежать рака кожи и получить пользу от солнца, в частности, витамин D.

Врач уточнила, что ультрафиолетовое излучение может привести к развитию онкологических заболеваний, а также фотостарению. Последнее грозит тем, что кожа потеряет влагу и увянет. Летом защитные средства нужно наносить минимум три раза в день.

«Однако, если человек большую часть дня проводит в офисе, то защиту можно использовать только с утра, так как после 16:00 интенсивность солнца снижается», — заключила Алексеева.

Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева рассказала «Газете.Ru», что бледная кожа обгорает быстрее, даже при использовании солнцезащитного крема. По ее словам, у людей с I–II фототипами кожи в эпидермисе содержится мало меланина — пигмента, который помогает блокировать ультрафиолет.

Ранее врач назвала лекарства, после приема которых опасно выходить на солнце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами