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Россиянам рассказали, как действовать при появлении «аллергии на солнце»

Врач Меньщикова: при появлении аллергии на солнце следует сразу уйти в тень
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Global Look Press

Так называемая «аллергия на солнце» или фотодерматоз встречается не часто и в большинстве случаев является приобретенной во взрослом возрасте болезнью. Как действовать в случае ее появления, газете «Взгляд» рассказали эксперты.

Врач-дерматолог Галина Меньщикова советует при возникновении фотодерматоза сразу уйти в тень, чтобы прервать прямой контакт с солнцем. После этого необходимо принять антигистаминное средство. При выраженной слабости или тошноте специалист рекомендует симптоматическое лечение, в том числе капельницы под наблюдением медика.

Врач-дерматолог Инна Петросова в свою очередь отметила, что действенный способ профилактики «аллергии на солнце» — использование солнцезащитных кремов с высоким SPF, особенно во время отдыха в жарких странах. Частой ошибкой туристов, по ее словам, является применение просроченных средств защиты. Визуально и по запаху крем может не отличаться, однако свои свойства теряет, предупредила эксперт.

В июне в Турции, где установилась температура воздуха от +35°C до +40°C, десятки россиян попали в больницу из-за «солнечной аллергии». Отмечается, что такая жара может вызвать у подверженных болезни сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, высыпания прыщей, головокружение и слабость.

Ранее врач объяснила, чем грозит использование просроченной косметики.

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