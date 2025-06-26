Врач ответила, поможет ли комбуча похудеть

Похудеть с помощью чайного гриба или комбучи не получится, если не соблюдать диету. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Однако она отметила, что в этом напитке содержатся пробиотики, витамины группы B и антиоксиданты, поэтому их можно считать здоровой альтернативой обычным сладким напиткам. Многие считают, что с его помощью можно похудеть, избавиться от проблем желудочно-кишечного тракта, а также повысить иммунитет.

«Популярность чайного гриба — это ряд факторов, которые соединились вместе. Хороший нейминг, вовремя созданная рекламная кампания, тренды на здоровье и, в том числе, ностальгические настроения у людей постарше», — объяснила автор проекта по трендвотчингу и исследованию трендов Ольга Еремина.

Американские и бразильские ученые до этого установили, что чайный гриб (комбуча) помогает размножаться полезным кишечным бактериям и сокращает долю микробов, ассоциированных с ожирением. Чтобы более точно понять принципы полезного действия этого напитка, ученые планируют провести дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что комбуча на основе зеленого чая улучшает здоровье кишечника.