Напиток из чайного гриба помогает похудеть, подтвердили ученые

Американские и бразильские ученые установили, что чайный гриб (комбуча) помогает размножаться полезным кишечным бактериям и сокращает долю микробов, ассоциированных с ожирением. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition (JNutri).

Ожирение уже затрагивает более миллиарда человек по всему миру. Несмотря на множество исследований, точные механизмы взаимодействия генетических, поведенческих и физиологических факторов с окружающей средой остаются не до конца изученными. Все больше научных данных указывает на ключевую роль микробиома кишечника в регуляции веса.

В рамках восьминедельного эксперимента 38 участников с нормальным весом и с ожирением ежедневно употребляли по 200 мл чайного гриба, приготовленного в лаборатории. Для контроля рациона и физической активности участники также заполняли специальные опросники.

Анализ образцов кала, мочи и крови до и после эксперимента показал, что напиток, содержащий 145 фенольных соединений, стимулирует рост полезных микроорганизмов. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с ожирением: в их кишечниках увеличилось количество бактерий, вырабатывающих бутираты. Так называют соли масляной кислоты, известные своими противовоспалительными и антиоксидантным свойствами.

Также в организме испытуемых сократилось число микробов, связанных с ожирением, таких как Ruminococcus и Dorea. Однако общее разнообразие грибковой микробиоты оставалось стабильным или даже снижалось. Чтобы более точно понять принципы полезного действия этого напитка, ученые планируют провести дополнительные исследования.

Ранее было выявлено сочетание двух распространенных бактерий, которое подавляет иммунитет.